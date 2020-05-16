شركات السيارات تُنشِّط المبيعات بعروض رمضانية

المصدر: دبي وأبوظبي - لؤي عبدالله ورامي سميح

دشنت شركات ووكالات السيارات في الدولة حملات عروض رمضانية أملاً بالفوز بحصة متنامية من كعكة مبيعات الشهر الفضيل من خلال الابتكار في العروض التي تنوعت بين عروض القيمة المضافة التي تشمل الصيانة والتأمين المجاني، وبين تخفيضات سعرية مباشرة تتضمن تسهيلات في الدفعات.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السيارات، إنه رغم الظروف الحالية التي يعاني فيها العالم من تبعات فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن شهر رمضان يعدّ فرصة لوكالات السيارات لزيادة مبيعاتها، من خلال الابتكار والتميّز في العروض، مشيرين إلى أن كثيراً من العملاء ينتظرون العروض الرمضانية لشراء سيارات جديدة، أو تجديد سياراتهم القديمة.

وأضافت المصادر أن التسارع في طرح العروض السعرية خلال شهر رمضان من خلال تخفض الأسعار وتقديم الباقات الجديدة، لا سيما على الصيانة والتأمين، يستهدف تنشيط سوق السيارات الذي يعاني من هدوء نسبي مؤخراً جراء الظروف الاقتصادية الحالية متوقعين أن تساهم هذه العروض في زيادة نسبة مبيعات السيارات، مشيرين إلى أن العروض لا تقتصر على السيارات الجديدة فقط، بل امتدت لتشمل السيارات المستعملة بضمان الوكالات.

مبادرات

وقال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»، إن الشركة أطلقت سلسلة من المبادرات التحفيزية لتزويد العملاء بمجموعة من الخدمات المتميزة والرامية إلى تحسين تجربتهم وتعزيز نمو سوق السيارات في الإمارات وتشمل هذه المبادرات جميع العملاء الذين يعتزمون شراء مركبات من علامات «نيسان»، و«إنفينيتي» و«رينو» خلال شهر رمضان والعام الجاري.

وأضاف أن الشركة تقدم 3 عروض للراغبين بشراء مركبات إنفينيتي، بما في ذلك «نظام اشترِ الآن وادفع العام المقبل» أو «تقسيط بدون أية فوائد» أو «الحصول على تأمين وصيانة مجانية، إضافة إلى ضمان لمدة سبع سنوات»، كما نقدم عرضاً لمحبي سيارات رينو خلال شهر رمضان يتضمن خصومات تصل إلى 50 ألف درهم، والاستفادة من حزمة خدمات الصيانة المجانية إلى حد الـ 50 ألف كيلومتر، فضلاً عن ضمان لمدة خمس سنوات، وتأمين مجاني بالإضافة إلى تحمل الشركة 5% من ضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن كافة العروض تشمل خدمة المساندة على الطريق على مدار خمس سنوات، وخطة الدفع المؤجل لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى هدية مجانية عند كل عملية شراء، موضحاً أن هناك عروضاً تنافسياً أيضاً على سيارات نيسان ألتيما، وكيكس، وإكس- تريل وماكسيما، من خلال التواصل مع خدمة العملاء أو عبر موقعها الموقع الإلكتروني والذي يعتبر أول موقع للتجارة الإلكترونية المتخصص بجميع منتجات شركة نيسان في منطقة الشرق الأوسط.

تأمين مجاني

وقال منذر الرفاعي، مدير عام «الغربية» للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات جيب وفيات وموبار في أبوظبي، إن الشركة تقدم عدة عروض خلال شهر رمضان تشمل عام تأمين مجاناً، وعامي تسجيل مجاناً، إلى جانب 3 سنوات أو 60 ألف كم خدمة صيانة مجانية، و4 سنوات أو 80 ألف كم خدمة مساعدة على الطريق و5 سنوات أو 120000 كم ضماناً.

وقال محمد المومني مدير عام «الفهيم» للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات «أوبل» في دبي والإمارات الشمالية، إن عروض سيارات أوبل في رمضان تشمل 5 سنوات خدمة صيانة مجانية، و5 سنوات ضماناً، و5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق.

وذكر لورانس جود المدير العام لشركة الإمارات للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في أبوظبي، أن عروض رمضان تشمل سداد الشركة حتى 20% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة، وضمان 5 سنوات أو 150000 كم أيهما يأتي أولاً على كافة الموديلات، و4 سنوات باقة صيانة أو 60000 كم أيها يأتي أولاً على كافة الموديلات، إضافة إلى خيار استبدال السيارة الحالية بأسعار منافسة ومن المتوقع أن تستمر العروض حتى نهاية مايو 2020.

عروض بيجو

وأعلنت «بيجو» في الإمارات عن مجموعة من العروض الاستثنائية على عدد من الطرز المختارة. وتشمل هذه العروض الرائعة خدمة صيانة مجانية لمدّة خمس سنوات أو مسافة 200 ألف كيلومتر، وضمان لمدّة خمس سنوات أو مسافة 200 ألف كيلومتر أيضاً، وتسجيل مجاني، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدّة خمس سنوات وهدية مجانية. وتتوفر الآن هذه العروض الحصرية بشهر رمضان الكريم على سيارة «بيجو» الهاتشباك الأنيقة طراز 308، وعائلة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) التي تشمل طرازي 3008 و5008، وكذلك سيارة السيدان فاستباك 508 الجديدة الحائزة لقب «سيارة العام في الشرق الأوسط 2020».