«العربية للسيارات» تطلق حملة حصرية للشركات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، الوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن إطلاق حملة حصرية لمبيعات الجملة الموجهة لعملائها من الشركات، حرصًا منها على تلبية مختلف احتياجات عملائها من الشركات خلال شهر رمضان المبارك.

وتماشيًا مع القيم السامية التي يحملها هذا الشهر، تشتمل الحملة الجديدة على عدد من العروض الاستثنائية والمزايا المثيرة على سيارات نيسان، لضمان راحة البال وسهولة الشراء للشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الشركات التي تتطع إلى تعزيز أساطيلها.

وفي إطار الحملة ذاتها، يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة من العروض، بما في ذلك عقد الصيانة لمدة ثلاث سنوات (100,000 كيلومتر)، أو التأمين المجاني لعام واحد مع الإصلاح في الوكالة لخمس سنوات، إضافة إلى الضمان طويل الأجل لخمس سنوات (300,000 كيلومتر)، وتأجيل الدفع لمدة تصل إلى 90 يوماً. وإضافة إلى ذلك كله، سيستفيد العملاء أيضًا من المزايا والخدمات الأخرى القيمة، مثل خدمة الصيانة السريعة لمدة 60 دقيقة، والمعالجة المجانية للتعقيم بالأوزون.

وتتطلع الشركة من خلال حملتها الموجهة للشركات إلى توفير الكثير من المزايا المفيدة لإسعاد هذه الفئة من عملائها عند شراء سيارات نيسان الجديدة.