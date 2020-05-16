«لاند روڤر ديسكڤري سبورت» تفوز بجائزة

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت «جاكوار لاند روڤر» على إحدى أكثر الجوائز المرتقبة ضمن جوائز «سيارة العام في الشرق الأوسط»، حيث تم اختيار سيارة «لاند روڤر ديسكڤري سبورت» كأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض فاخرة مدمجة لهذا العام.

وتحتفي هذه الجائزة السنوية، التي أقيمت الآن للسنة السابعة، بقطاع السيارات في المنطقة، مسلطة الضوء على تميز أفضل السيارات التي تتوفر في صالات عرض الوكلاء في الشرق الأوسط. كما تم اختيار سيارة «رينج روڤر إيڤوك» ضمن القائمة القصيرة الخاصة بذات الفئة من الجائزة.

وقال سلمان سلطان، مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في «جاكوار لاند روڤر» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

«إننا سعداء جداً بنجاحنا في هذه الدورة من جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط، هذا النوع من الجوائز يشهد على جودة سيارات «جاكوار لاند روڤر»، والأهم على تجربة القيادة غير المسبوقة التي يقدّمها فريقنا في مختلف سياراتنا، خصوصاً أننا نقوم بذلك آخذين في الاعتبار راحة ورضا عملائنا على الدوام». وقال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة «جاكوار لاند روڤر» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

«لا تخفى على أحد أهمية جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط، مع مساهمة معرفة وخبرات أفضل خبراء السيارات في المنطقة، تعتبر الأحداث المماثلة لهذه الجائزة شاهدة على نجاحنا، حيث تبرز التطور الذي توصلنا إليه وتدفعنا لنحقق تقدماً أكبر». وأضاف أن التكريم المقدم لسيارتي لاند روڤر ديسكڤري سبورت ورينج روڤر إيڤوك دليل على ثقافة عملنا وإيماننا بضرورة بناء كل ما نفعله على حاجات عملائنا.