%47 تراجع أرباح «مازدا» السنوية

المصدر: (طوكيو - رويترز)

سجلت شركة مازدا موتور، أدنى أرباح سنوية تشغيلية في 8 سنوات، إذ نال تفشي «كورونا» من الطلب العالمي على السيارات وبلغت أرباح خامس أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان 43.6 مليار ين (408 ملايين دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس ما يقل بواقع النصف تقريباً (٤٧٪) عن 82.3 مليار ين للعام السابق وهو أدنى ربح منذ السنة المنتهية في 31 مارس 2012.لكن الأرباح تجاوزت متوسط التقديرات لربح 25.7 مليار ين من 17 محللاً استطلعت رفينيتيف آراءهم.

وامتنعت مازدا عن تقديم توقعات لأرباح السنة المالية الحالية، بسبب الضبابية التي تكتنف الأثر الطويل المدى لفيروس «كورونا» على عملياتها ومبيعاتها. وشهدت الشركة انخفاضاً 9% في مبيعات السيارات في العالم السنة الماضية إلى 1.42 مليون وحدة.