«إنفينيتي» تطلق مزايدة إلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة إنفينيتي الشرق الأوسط إطلاق الجولة الثانية للمزايدة على السيارات عبر منصتها الإلكترونية، كجزء من الحملة الرمضانية «عيون الأطفال ترقبكم» المبتكرة، والتي تهدف لتحقيق السلامة على الطرقات، حيث تنطلق الجولة في الساعة 9 صباحاً غداً ولغاية 6 مساءً من يوم 17 مايو.

وجاء الإعلان عن الجولة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته المزايدة في جولتها الأولى، والتي شهدت مشاركة أكثر من 300 مقدم عرض مسجل، حيث حظي اثنان من المقيمين في الإمارات بالفوز بسيارتي QX80 الرباعية بسعر تنافسي. ويمكن للمقيمين في الإمارات المزايدة على طراز QX80 المتوفر في صالتي عرض أبوظبي ودبي، ابتداءً من السعر المخفض 150 ألف درهم، حيث سيعود ريع جزء من عائدات مبيعات السيارتين لشراء مقاعد السيارات للأمهات حديثات الولادة في مستشفيات الإمارات في وقت لاحق من العام. وتهدف حملة السلامة المرورية «عيون الأطفال تراقبكم» من قبل إنفينيتي الشرق الأوسط إلى التوعية والتعليم حول الحفاظ على سلامة الأطفال على الطرقات، بالإضافة إلى جمع التبرعات.