«الطاير » تتسلّم «لاند روڤر ديفندر»

المصدر: (دبي - البيان)

تسلّمت «الطاير للسيارات»، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات جاكوار ولاند روڤر في الإمارات، أولى مركبات البيع في العالم من لاند روڤر ديفندر الجديدة وقامت بتسليمها بشكل خاص للعملاء.

ومن المتوقع للشركة أن تتسلم الشحنة التالية من السيارة المنتظرة بحلول الربع الثالث من 2020 لكي يتم تسليمها إلى أوائل العملاء الذين سارعوا بحجزها بعد أن تم إطلاق السيارة رسمياً بالدولة. وحافظت «ديفندر» الجديدة على الخطوط التقليدية والتصميم المتميز لمركبات لاند روڤر. حيث كانت تعد سيارة ديفندر منذ الخمسينيات في المنطقة، من بين وسائل النقل الوحيدة والموثوق بقدراتها على عبور الصحراء.