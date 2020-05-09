«شفروليه كابتيفا 2021» تصل أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وصلت السيارة «شفروليه كابتيفا 2021» الجديدة كلياً إلى صالات العرض في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بعد أن تم الكشف عنها لأول مرة في المنطقة خلال معرض دبي الدولي للسيارات الأخير.

وباعتبارها أحدث إضافة ديناميكية جديدة إلى تشكيلة سيارات شفروليه الحائزة الجوائز، من المتوقع أن تصبح «شفروليه كابتيفا» السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المثالية للعائلات كثيرة التنقل في المنطقة.

وتمت إعادة ابتكار شفروليه كابتيفا بالكامل مع إطلاق طراز عام 2020، لتعيد تعريف مفهوم المركبات متعددة الاستخدامات. وتستند شفروليه كابتيفا إلى مفهوم العلامة التجارية للسيارات العصرية متعددة الاستخدامات والذي يقوم على الأناقة والرحابة والتقنيات الذكية.

وقالت فرح أمهز، رئيس العلامة التجارية لشفروليه الشرق الأوسط: أخيراً انتهى انتظار عشاق شفروليه لسيارة شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً. وقد أثارت ردود الفعل الإيجابية عقب الكشف عن هذه السيارة في المنطقة لأول مرة في نوفمبر الماضي حماستنا، ونحن نتطلع إلى رؤيتها تجوب الطرقات في منطقة الشرق الأوسط.

وسوف تشكل شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً، بفضل تصميمها المميز ورحابتها الداخلية التي تتسع لما يصل إلى سبعة مقاعد وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتقنياتها الذكية، رفيقاً مثالياً للعائلات كثيرة التنقل في المنطقة الذين يبحثون عن سيارة تلبي احتياجاتهم بأسعار مناسبة. ونحن واثقون من أن شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً ستحجز مكانة مميزة بين تشكيلة سياراتنا.