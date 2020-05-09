«رينو» تطلق عملية البيع المباشر للعملاء

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «العربية للسيارات»، عملية البيع المباشر للعملاء تماشياً مع الإرشادات العامة والتدابير الوقائية، كما تهدف إلى توفير تجربة صالة العرض الافتراضية لعملائها، والوصول إليهم براحة تامة في منازلهم، لضمان الابتعاد الاجتماعي.

وفي إطار العملية ذاتها، يمنح العملاء خيار إجراء محادثة مباشرة عبر الفيديو مع مستشار مبيعات في صالة العرض، باستخدام تطبيق ZOOM أو Microsoft Teams طوال شهر رمضان. وعند انتهاء العملية، يمكن للعملاء الترتيب لاختبار القيادة على السيارات التي يختارونها، ليتم تسليمها لهم في منازلهم، بعد إجراء التعقيم الكامل لها في صالة العرض. وتتوافق هذه العملية مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم تجربة شراء سلسة ومرنة إلى أقصى حد ممكن.