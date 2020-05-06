1.7 مليار يورو خسائر «فيات كرايسلر» الفصلية

المصدر: (روما - د ب أ)

أعلنت «فيات كرايسلر» لصناعة السيارات أمس، تسجيل خسائر بقيمة 1.7 مليار يورو (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول، وأرجعت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنه على الرغم من «هذا الظرف غير المتوقع وغير المسبوق، إلا أن اندماجها مع شركة بي اس ايه الفرنسية ما زال قائماً»، مؤكدة التزامها «بإتمام الصفقة بحلول نهاية هذا العام أو مطلع عام 2021».

وتراجعت عائدات الشركة 16% إلى 20.6 مليار يورو مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، كما انخفضت المبيعات 21% إلى 818 ألف وحدة.وانخفضت الإيرادات قبل حساب الضرائب والفائدة، لتسجل 52 مليون يورو.