عروض رمضانية حصرية من «العربية للسيارات» على «نيسان» و«إنفنيتي» و«رينو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «العربية للسيارات» عن إطلاق عروض مميزة وحصرية لإسعاد عملائها طوال شهر رمضان، حيث سيستمتع عملاء «نيسان» بالتأمين المجاني لعام واحد، والصيانة المجانية لثلاث سنوات، إضافة إلى التسجيل المجاني والاسترداد النقدي المضمون والدعم في الدفعة المقدمة والضمان لخمس سنوات. ويسري هذا العرض على جميع طرازات 2020، بما في ذلك باترول الجديدة.

وانضمت إلى الحملة علامة «إنفينيتي» الفاخرة التي كشفت عن منح العملاء فرصة قيادة السيارات التي يفضلونها. كما يمكن للباحثين عن الهندسة الراقية الاستفادة من المزايا الكثيرة، بما في ذلك الإعفاء من الدفعة الأولى، والحصول على التأمين المجاني لعام واحد، والصيانة المجانية لثلاثة أعوام/‏ 60,000 كيلومتر، والتسجيل المجاني، والضمان لخمس سنوات غير محدودة الكيلومترات.

وكشفت «رينو» عن عروض على سياراتها المعززة بالإبداع وخصائص الراحة والرقي، ويمكن لجميع المشترين والعملاء الذين يتطلعون إلى امتلاك سيارات رينو جديدة، الاستفادة من أحد الخيارات الثلاثة: الدفع المؤجل حتى يناير 2021، أو التأمين والصيانة المجانية لسنة واحدة إضافة إلى الضمان لخمس سنوات، أو الإعفاء التام من الفائدة لأربع سنوات (تطبق الشروط والأحكام).