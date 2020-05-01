المشروعات التجارية تعيد افتتاح صالات عرضها بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة المشروعات التجارية، الموزع الحصري لسيارات كرايسلر ودودج ورام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيارات جيب في دبي والمناطق الشمالية، إعادة افتتاح صالات العرض الخاصة بها، لاستقبال العملاء الراغبين بشراء سيارات جديدة، أو إجراء خدمات لسياراتهم.

وتفتح صالات العرض أبوابها أمام العملاء، في جميع الإمارات، من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 9:30 ليلاً، ويوم الجمعة بين الساعة 4:30 حتى 9:30 في دبي فقط، فيما تفتح مراكز الخدمة التابعة للشركة، أبوابها من السبت إلى الخميس، بين الساعة 9:00 صباحاً و5:00 مساءًما أعلنت شركة المشروعات التجارية، عن تنفيذ برنامج تعقيم شامل لجميع المركبات المعتمدة في مراكز خدمات ما بعد البيع، والمتوفرة في صالات العرض، بما ينسجم مع توجيهات هيئة الصحة بدبي.

وللعملاء الراغبين بشراء سياراتهم من المنزل، تعمل الشركة على تعزيز محفظة عروضها، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخيارات والخدمات، التي تضمن للعملاء التفاعل مع ممثلي صالات الشركة بمنتهى الأمان والسهولة. ويشمل ذلك خدمة التواصل المباشر عبر الإنترنت على مدار أيام الأسبوع.

وتُقدم الشركة خيارات جديدة لشراء السيارات والمنتجات عبر الإنترنت، إضافة إلى الحصول على عروض أسعار فورية، والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني.