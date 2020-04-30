«الفطيم هوندا» تكشف عن عروض رمضانية

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت شركة الفطيم عن باقة عروض رمضانية تمكّن العملاء من الحصول على مزايا أفضل لدى شرائهم سيارة هوندا جديدة. وتشمل هذه العروض، تأميناً مجانياً للسيارة لمدة عام كامل، وتسهيل الدفعة الأولى، وخدمة صيانة مجانية تصل حتى 5 سنوات أو 100 ألف كم.

تسهم خدمة الشراء عبر الإنترنت الخاصة بشركة المشروعات التجارية، والمدعومة بميزة الدردشة المباشرة ومقاطع الفيديو التوضيحية، في تسهيل عملية شراء السيارات.

خلال الأسبوعين الماضيين، طرحت شركة الفطيم هوندا العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تتيح للعملاء الشراء عبر الإنترنت، منها مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، مقاطع الفيديو المخصصة للمنتجات، الدردشة المباشرة عبر الإنترنت، معاودة الاتصال، اختبارات القيادة من المنزل، وخدمات التوصيل، والدفع الإلكتروني.