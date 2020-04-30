عروض حصرية من «العربية للسيارات»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفنيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، الاحتفال بشهر رمضان الفضيل هذا العام، عبر إطلاق عروض مميزة وحصرية.

وطوال شهر رمضان، سيستمتع عملاء نيسان بالتأمين المجاني لعام واحد، والصيانة المجانية لثلاث سنوات، إضافة إلى التسجيل المجاني والاسترداد النقدي المضمون والدعم في الدفعة المقدمة والضمان لخمس سنوات. ويسري هذا العرض على جميع طرز 2020، بما في ذلك باترول الجديدة.

وانضمت إلى الحملة علامة إنفينيتي التي كشفت عن عرض يتضمن الاستفادة من مزايا كثيرة، بما في ذلك الإعفاء من الدفعة الأولى، والحصول على التأمين المجاني لعام واحد، والصيانة المجانية لثلاثة أعوام/ 60,000 كيلومتر، والتسجيل المجاني، والضمان لخمس سنوات غير محدودة الكيلومترات.

وكشفت رينو عن عروض على سياراتها حيث يمكن امتلاك سيارات رينو جديدة، مع الاستفادة من أحد خيارات ثلاثة في رمضان، وهي: الدفع المؤجل حتى يناير 2021، أو التأمين والصيانة المجانية لسنة واحدة إضافة إلى الضمان لخمس سنوات، أو الإعفاء التام من الفائدة لأربع سنوات.