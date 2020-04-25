حزمة خدمات مجانية من «العربية للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

تواصل «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، اعتماد تدابير السلامة والإجراءات الصحية، وذلك من خلال تقديمها حزمة من خدماتها المجانية التي تشتمل على تسلم السيارات وتوصيلها ومعالجتها بالأوزون.

يأتي ذلك في إطار حرصها على وضع عملائها في محور مبادراتها. وتماشياً مع الجهود الوقائية على مستوى الدولة، تقوم «العربية للسيارات» بتطبيق كافة الإجراءات للحفاظ على صحة عملائها وسلامتهم في كافة مراكز الخدمة التابعة لها.

وفي هذا الإطار، أدخلت الشركة آليات التعقيم المنتظمة في جميع مبانيها ونقاط الاتصال مع العملاء. وخلال هذه الظروف الاستثنائية، وما تشهده من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي على مدار الساعة، يمكن للعملاء الذين يودون صيانة سياراتهم تحديد موعد عن طريق الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالشركة، وبعدها، سيقوم فريق السائقين المدربين والمحترفين بتسلم سياراتهم من منازلهم، وتوصيلها مرة أخرى بعد الانتهاء من صيانتها، باستخدام شاحنة خاصة، حيث تقدم هذه الخدمات جميعها بالمجان. ويمكن للعملاء أيضاً اختيار دفع رسوم الخدمة عبر قناة دفع إلكترونية آمنة. وكميزة إضافية، ستحصل كل سيارة أيضاً بعد الانتهاء من الخدمة على «العلاج بالأوزون» بالمجان، لتعقيم المقصورة الداخلية.