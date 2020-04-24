«هيونداي كير» لدعم العملاء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة «جمعة الماجد»، الموزع الحصري لشركة هيونداي في الإمارات، برنامجاً جديداً مكثفاً لطمأنة عملائها تحت اسم «هيونداي كير»، بهدف توفير الدعم لهم خلال فترة تفشي فيروس «كورونا»، تأكيداً على حرصها واهتمامها بصحتهم وسلامة عائلاتهم.

وفي إطار مهمتها الهادفة إلى تأكيد أهليتهم للحصول على إصلاحات الضمان والخدمات الأخرى المتعلقة به خلال الأشهر القادمة، أعلنت «هيونداي» عن طرح برنامج استثنائي، حيث تستفيد من خلاله سيارات الركاب التي تنتهي ضماناتها الأصلية خلال الفترة من 1 مارس وحتى 31 أبريل 2020، والاستفادة من تمديد الضمان لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتحديداً حتى 31 مايو 2020، وسيتم أيضاً منح جميع الضمانات التي تنتهي صلاحيتها في شهر مايو تمديداً حتى نهاية الشهر.

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»: يعتبر برنامجنا الجديد من الجهود التي نبذلها لدعم عملائنا الذين يمثلون محور أعمالنا، ويجدون صعوبة في الحصول على خدمات الصيانة لسياراتهم خلال هذه الفترات الاستثنائية.

وستقوم «هيونداي» بالاتصال فردياً بجميع العملاء المتأثرين بالأزمة الراهنة في الأيام القادمة، وتقديم المزيد من التفاصيل لهم حول برنامج «هيونداي كير».