عروض حصرية من «الفطيم تويوتا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الفطيم تويوتا»، عن مجموعة من العروض الحصرية لعملائها في شهر رمضان، تتضمن توفير عقد صيانة مجاني لمدة أربع سنوات، وخدمة تزويد الوقود إلى المنزل لمدة عام واحد، وتسجيل مجاني للسيارة، وبطاقة مكافآت الفطيم للتسوق عبر الإنترنت والتسوق من المتاجر بقيمة 1500 درهم. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الذين يشترون سيارة جديدة، القيادة بثقة تامة، مع ضمان لكل عملية تمويل، من خلال تمويل مصرفي بخطة حماية حصرية، تضمن لهم راحة البال والطمأنينة. وتغطي بوليصة التأمين هذه رهن السيارة من أي فقدان غير طوعي للوظيفة، وتشمل جميع طرازات 2020.

كما توفر «الفطيم تويوتا»، للأشخاص الراغبين بشراء سيارة مستعملة خلال الشهر الفضيل، عقد صيانة مجاني لمدة عام كامل، وتسجيل مجاني للسيارة، أو خصومات تصل قيمتها إلى 10000 درهم.

ويمكن للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، الاستفادة من عروض الفطيم تويوتا الخاصة بشهر رمضان، والحد من المخاطر التي تواجه قطاع الأعمال، من خلال برنامج الاستئجار التجاري طويل الأمد ميسور التكلفة من تويوتا، الذي يوفر برامج لمدة 12 شهراً، و18 شهراً، و24 شهراً، مع مسافة مقطوعة تصل حتى 100 ألف كم.