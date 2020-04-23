هيونداي تعصرن تحفتها Veloster N

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت هيونداي إدخال بعض التعديلات على سيارتها Veloster N، وجعلها أقوى وأكثر عصرية، وذلك بعد ظهور اهتمام كبير بها، وخصوصا من فئة الشباب ومحبي السيارات الأنيقة والمميزة.

وتبعا لموقع "روسيا اليوم" تعمل هيونداي حاليا على تجهيز نماذج جديدة من سيارات Veloster N أدخلت عليها بعض التعديلات، التي طالت تصميم الهيكل الخارجي، وزودت هياكل الهتشباك فيها بعناصر ملونة باللونين الأحمر والأسود وعجلات كبيرة صممت لتمنح هذه السيارات مظهرا رياضيا جذابا.

كما حصلت هذه السيارات على علب سرعة مطورة بـ 8 مراحل ستحسن كثيرا من تسارعها وتجعلها أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود مقارنة بنماذج Veloster N السابقة.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بعزم 350 أو 275 حصانا قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.6 ثانية فقط.

أما قمرة Veloster فستحصل على مقاعد رياضية مريحة مزينة بعلامة N الخاصة بسيارات هذه الفئة المعدلة، وستجهز بمقود رياضي فيه مقبضان للتحكم بالسرعة، وستجهز بنظام ميلتيميديا متطور موصول مع شاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس.