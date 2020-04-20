بالفيديو.. متحف هندي يكشف النقاب عن سيارة «كورونا كار» على شكل فيروس

المصدر: متابعة البيان

كشف متحف سيارات هندي النقاب عن سيارة على شكل فيروس كورونا، مكونة من ست عجلات يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 25 ميلا في الساعة.

وقال كانيابويينا سوداكار من متحف سودها للسيارات في إحدى مدن حيدر أباد، انه صمم السيارة التي تظهر مثل فيروس كورونا، عندما نشاهده تحت المجهر لزيادة الوعي بإجراءات إبطاء تقدم جائحة مرض كوفيد - 19.

وأضاف سوداكار لصحيفة تايمز أوف إنديا “صُممت السيارة لتُستخدم في حملة توعية للجمهور خلال الحجر الصحي الذي تفرضه الحكومة الهندية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، لافتاً عن استعداده لإتاحتها للشرطة أو الوكالات الحكومية الأخرى.

وأوضح المُصنّع الهندي أن الهدف الأساسي من السيارة ذات المقعد الواحد، التي استغرقت 10 أيام في صنعها؛ هو توصيل رسالة للناس مفادها ابقوا في منازلكم من أجل أمانكم.