العملاقة الجديدة البيك آب F-150 من فورد

المصدر: البيان الإلكتروني

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا ومعلومات عن سيارة البيك آب F-150 الكبيرة المنتظر أن تكشف عنها فورد قريبا.

وبالنظر للصور نلاحظ أن تصميم السيارة الجديدة شبيه إلى حد ما بتصميم F-150، التي طرحت العام الفائت، لكن الواجهة الأمامية باتت مختلفة، واختلف فيها شكل شبك غطاء المبرد، وباتت المصابيح المثبتة عليها أضيق وتعمل بتقنية LED.

أما الصور التي سربت لمقصورة هذه السيارة، فتبين أنها جاءت بواجهة قيادة جديدة، فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في المنصف تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات تقريبا.

كما تغيرت في السيارة أيضا أشكال فتحات التهوية الخاصة بأنظمة التكييف، واختلف تصميم المقود، وتصميم الأزرار الخاصة بالتحكم بأنظمة المولتيميديا والقيادة.

ومن المرجح أن تطلق هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر، ومحرك توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 2.7 ليتر، ومحرك توربيني بسعة 3. ليتر، بحسب "روسيا اليوم".

وقد تطرح نسخة معدلة منها مزودة بمحرك كبير بـ 8 أسطوانات بسعة 5.2 ليتر، شبيه بالمحرك المركب على سيارات Mustang GT500 بعزم يعادل 750 حصانا.