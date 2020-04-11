«أودي إس 8» فخامة لا تقاوم

المصدر: دبي - البيان

استحوذ الطراز الأحدث من «S8 2020» الجديدة كلياً، من شركة «أودي» الألمانية لصناعة السيارات، على اهتمام عشاق السيارات الفاخرة، حيث تعد هي النسخة الأعلى أداء في مجال A8.

تأتي السيارة بمحرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 563 حصاناً وعزم دوران 800 نيوتن.متر، هذا المحرك ليس قوياً فحسب، بل كفؤ أيضاً بفضل استخدام تقنيات هجينة مخففة بنظام 48 فولت.

ويتم إرسال قوة السيارة للعجلات عبر نظام كواترو دفع رباعي بقفل تفاضلي رياضي، مع توجيه رباعي كذلك لتحسين المناورات في السرعات المنخفضة والثبات في السرعات المرتفعة، كما بالإمكان اختيار مكابح سيراميكية كربونية.

وبينما «أودي S8» الجديدة هي أسرع موديل في عائلة A8، إلا أنها لم تتخل عن الراحة مع وضع نظام تعليق مفعل يقوم بتحديد انزلاق السيارة أثناء المنعطفات الحادة إلى 2.5 درجة فقط، أو إلى 5 درجات في حالة تفعيل وضعية الراحة، كما يقوم النظام برفع وخفض كل عجلة بشكل مستقل لتوفير تجربة قيادة مريحة قدر الإمكان.

وبالنسبة للشكل الخارجي، فقد حصلت على شعار S ومقدمة أكثر رياضية بقليل من A8 مع عجلات مختلفة وأنابيب عادم رباعية.