«ديسكڤري سبورت» تجربة مغامرة جديدة

المصدر: دبي - البيان

تعتبر «ديسكڤري سبورت» الجديدة تطوراً مهماً في مسيرة «لاندروفر» حين يتعلق الأمر بالقدرات، حيث تحافظ على روح المغامرة التي تميز سيارات ديسكڤري في السنوات الثلاثين الماضية. تم تحويل تصميم السيارة الداخلي الواسع والأكثر راحة والمزود بـ5+2 مقاعد، عبر واجهة تفاعلية معلوماتية جديدة وأحدث وسائل الاتصال، إضافة إلى ترتيب أكثر مرونة للمقاعد يوفر ما يصل إلى 24 وضعية، لتظهر السيارة طابعها العالمي بشكل أجمل. وتحت الشكل الخارجي، تتضمن المحركات الكهربائية الجديدة قوة دفع هجينة خفيفة بقوة 48 فولط منذ تشغيل السيارة للمساعدة على تخفيف الانبعاثات واستهلاك الوقود.

وقال جيري ماكغفرن، مدير التصميم في شركة جاكوار لاند روڤر: بناءً على نجاح سيارة ديسكڤري سبورت الأصلية، تم تحسين هذه السيارة الجميلة المتناسقة، عبر تطوير مظهرها الخارجي المتميز الذي يتكامل مع طبيعة المساحة الداخلية الجذابة.