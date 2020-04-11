«تيرامونت» متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - البيان

وضعت «تيرامونت» الجديدة كلياً منذ أن أطلقتها «فولكس واجن»، لنفسها مكاناً بارزاً لاختيارات المستهلكين بأسواق الإمارات.

وتأتي السيارة بسبعة مقاعد وهي الأولى من نوعها على الإطلاق، وبطرح هذه السيارة الرياضية القوية الجديدة متعددة الاستخدامات، تضيف العلامة التجارية صفحة جديدة إلى سجل نجاحها وتمنح العائلات مساحة أكبر لمزيد من التجارب الممتعة في الحياة.

وقال أندرو سافاس، مدير علامة «فولكس واجن» في الشرق الأوسط: نحن سعداء بانضمام تيرامونت إلى مجموعة سياراتنا في الشرق الأوسط، ونحن على ثقة بأن هذه السيارة ستكون الخيار الأمثل للعملاء في هذه المنطقة.