«فولكسفاجن» تعلق إنتاجها بروسيا

المصدر: (فولفسبورج - د.ب.أ)

تعتزم مجموعة «فولكسفاجن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات تعليق إنتاجها مؤقتاً في روسيا أيضاً على خلفية أزمة وباء (كورونا) المستجد.وذكرت مصادر من مقر الشركة أمس في مدينة فولفسبورج الألمانية أنه من المقرر تعليق إنتاج الشركة في روسيا لمدة أسبوعين اعتباراً من الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن «فولكسفاجن» تعتمد في مصنعيها في مدينتي كالوجا ونيجني نوفجورود الروسيتين على واردات مكونات السيارات القادمة من غرب أوروبا على سبيل المثال.

وفي المقابل، ذكرت الشركة بحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن إمدادات التجار والعملاء مؤمنة حالياً.