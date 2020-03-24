عروض من «إنفينيتي» على «Q50»

المصدر: دبي - البيان

طرحت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عروضاً خاصة على سيارة «Q50»، تشمل التأمين المجاني والخدمة المجانية لعامين، والضمان طويل الأجل لخمس سنوات.

تم تصميم «إنفينيتي Q50» لتصبح واحدة من أعلى السيارات مبيعاً ضمن موديلات هذه العلامة التجارية، لما تتمتع به من جاذبية بين شرائح متنوعة من العملاء، كما أنها تأتي معززة بالكثير من التقنيات المبتكرة، لتقدم مزيجاً مثالياً يجمع بين الهندسة والجمال.

وزودت السيارة بمحرك «توين تيربو» سعته 3 لترات و 6 أسطوانات مرتبة على شكل الحرف (V)، لتتمكن من تجاوز التوقعات والحدود السابقة، وتمنح السائقين حرية الاختيار بين 300 أو 400 حصان، والوعد بالتسارع الفائق بأدنى جهد ممكن، ما يثير الحماسة وشغف القيادة.

وهناك ميزة أخرى مهمة، وهي تزويد السيارة بشاشة الرؤية الشاملة بتقنية عين الطائر بزاوية 360 درجة لمشاهدة المناطق المحيطة بشكل فوري، وفي ظروف القيادة الصعبة، يمكنك الاستعانة بالتكنولوجيا لإرشادك والاستفادة من خاصية الملاحة الفعالة.

وتبدو Q50 فريدة في خصائصها وشخصيتها، حيث تتيح إعدادات «إن تويشين» لما يصل إلى أربعة سائقين بضبط خياراتهم المفضلة، وحفظها ضمن الملفات التعريفية الفريدة المرتبطة بالمفاتيح الذكية الفردية، كما تتمتع جميع المقاعد وعجلة القيادة والمرايا بالقدرة على الإحساس القوي القائم على الابتكار، لتوفر السيارة أفضل التقنيات في فئتها.