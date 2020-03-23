«رينو» تنفي الرغبة في إعادة التأميم

المصدر: (باريس - رويترز)

قال جون دومينيك سينار، رئيس مجلس إدارة «رينو»: إن الشركة قد تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة الفرنسية لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة أزمة فيروس «كورونا»، لكن إعادة تأميم صانع السيارات ليست قيد البحث.

ونقلت الصحيفة الفرنسية اليومية عن سينار قوله: «قد نسعى لضمانات حكومية مثل الشركات الأخرى»، وأضاف أن إعادة التأميم ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي، مسترجعاً الأزمة المالية العالمية الأخيرة، عندما تلقت «رينو» قرضاً حكومياً بثلاثة مليارات يورو (3.2 مليارات دولار).

وقال: «تذكرون أننا في 2008 و2009 لم نصل إلى تلك النقطة قط».