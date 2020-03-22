«فولكسفاغن»: الإغلاق قد يمتد لأكثر من 3 أسابيع

المصدر: فولفسبورغ (ألمانيا)- د ب أ

قال هيربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، لعمال مصانع المجموعة: إن إغلاق المصانع قد يستمر لفترة أطول من الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقررة حالياً، وذلك في إطار استعداد المجموعة لإجراءات الإغلاق الحكومية، التي تهدف إلى الحد من تفشي وباء «كورونا» المستجد.

ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ»، قال ديس، أمس، في رسالة على الشبكة الداخلية للمجموعة، إن هناك حاجة لاتخاذ «إجراءات صارمة لحماية السيولة» مواجهة الأزمة، مضيفاً أن ضمان توافر قطع الغيار وإمدادات خلايا البطاريات من بين المبادرات «ذات الأهمية القصوى للتعامل مع الأزمة».

وكانت أكبر شركة سيارات في العالم اتخذت الثلاثاء الماضي خطوة غير مسبوقة لوقف الإنتاج في شبكة مصانعها في أوروبا، وذلك مع توقف الإنتاج الصناعي في المنطقة. وتُظهر الحاجة إلى تمديد الإغلاق بعد ذلك بوقت قصير مدى السرعة، التي تفاقمت بها الأزمة في التصنيع مع تقييد الحكومات لحرية التنقل.

وقال ديس في رسالته: «من فضلك كن حذراً، ابق على مسافة وتجنّب الاتصال المباشر حتى لا تنتقل العدوى»، مضيفاً أن حماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص «أولويتنا القصوى». ووسعت الشركة الألمانية إغلاق مواقعها لتمتد إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، في حين زادت العمليات في الصين تدريجياً من الإنتاج مرة أخرى. وأشاد ديس بأكثر من 100 ألف موظف في «فولكسفاغن» بالصين، لـ«انضباطهم الكبير» في اتباع «الإجراءات الصحية والتنظيمية» اللازمة لاستعادة الأنشطة التجارية في أكبر سوق تجزئة للشركة.