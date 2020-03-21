«مرسيدس بنز GLC 2020»الأفضل في فئتها

المصدر: دبي- البيان

تتجلى جرأة التصميم بأبهى صورها في سيارة مرسيدس GLC 300 الجديدة كلياً، فمن خصائص القيادة الفائقة على الطرق الممهدة والوعرة على السواء بفضل رحابة مقصورتها الداخلية وأدائها العملي وعوامل الراحة المتوفرة فيها، إلى تزويدها بالجيل الأحدث مُحمَّلاً بباقة إضافية من التقنيات الرائدة المتطورة وعناصر التصميم الجذابة وأحدث وسائل المعلومات والترفيه، تبرز هذه السيارة كونها أفضل سيارة دفع رباعي صغيرة في فئتها.

وبفضل ما تحفل به مظهر جذّاب ومفهوم تشغيلي جديد وأنظمة مبتكرة لمساعدة السائق ومجموعة مستحدثة من المحركات، تمثل سيارة GLC أفضل فئة ضمن فئات مرسيدس-بنز المتنوعة.

فالتصميم الخارجي يأسر الأبصار بمظهره الرياضي الرائع متعدد التفاصيل. وتتناغم الأجزاء المصنوعة يدوياً ببراعتها المعهودة مع نظام المعلومات والترفيه بشاشاته اللمسية الأكبر حجماً. ويُضاف إلى ذلك الجيل الأحدث من نظام MBUX، الذي يثير الإعجاب بخيارات تشغيل متعددة وسهلة الاستخدام، كالتحكم باللمس والإيماءات ونظام التحكم الصوتي المطوّر.

قلب جديد

ينبض قلب طراز GLC بالجيل الجديد من محركات البنزين رباعية الأسطوانات، التي تولد قدرة أعلى بمعدل استهلاك وقود أقل بكثير، يدعمه في ذلك أنظمة المساعدة المتقدمة مثل «نظام التحكم النشط» - ديسترونيك، الذي يقدم المساعدة والدعم للسائق في الحفاظ على المسافة الآمنة من أجل تجربة قيادة أكثر راحة، حيث يجري ضبط السرعة تلقائياً قُبيّل الدخول على منعطفات الطرق أو تقاطعاتها.

تصميم يجذب الانتباه

تتجسد الحداثة والقوة والمرونة في تصميم GLC الجديد. يتبع المفهوم التصميمي لطراز GLC فلسفة التصميم القائمة على النقاء الحسي، ويُبرِز بوضوح في تلك التوليفة المُعدَّة بدقة التي تجمع بين جمال المظهر ومرونة الحركة وذكاء الأداء، فالطابع الرياضي يطغى على الشكل الخارجي بدرجة ملحوظة، وتمتد تزيينات الكروم في الطراز الحالي من مقدمة السيارة حتى مؤخرتها كونه تجهيزاً قياسياً.

ويمتد الطابع الرياضي ليشمل الناحية الخلفية من السيارة التي تتألق بمصد خلفي جديد بالكامل وأطراف أنابيب عادم مُعدَّلة كلياً. كما تتلألأ مصابيح LED الخلفية الكاملة بتصميم جديد لتضفي لمسة إضاءة مميزة لا تخطئها العين مع الشارات المميزة لسيارات مرسيدس-بنز الرياضية متعددة الأغراض ذات الإضاءة الخلفية.

وتتميز المقصورة الداخلية لسيارة GLC بالمواد فائقة الجودة والعناصر المصنوعة يدوياً بدقة عالية والأشكال الأنيقة المتناغمة. كما تتفرد بالأسطح الانسيابية ذات الخطوط التصميمية المحددة والأبعاد المتناسقة ذات الجاذبية التي لا تُقاوم. تأتي المقصورة الداخلية للإصدار الأساسي (Base Line) باللون الأسود.