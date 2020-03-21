التقنيات الحديثة ميدان تنافس المُصنّعين في 2021

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

المتتبع لطرازات 2021، التي بدأت الشركات المصنعة بالكشف عنها يلاحظ أن التقنيات الحديثة والذكية شكلت ميدان تنافس بين مصنعي السيارات.

حيث إن الكثير من شركات السيارات بدأت بصب جل اهتمامها على توفير ابتكارات تكنولوجية، تضيف المزيد من المتعة لتجربة القيادة، الأمر الذي يظهر من خلال التحالفات التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين مصنعي السيارات وأبرز شركات التكنولوجيا العالمية مثل تعاون «فورد» مع عملاق الإنترنت الصيني «بايدو» لإجراء تجارب فعلية مع مركبات ذكية في الصين، في حين قالت شركة فيات كرايسلر إنها ستستخدم تكنولوجيا من شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت وشركة سامسونج للربط بين جميع المركبات التي ستنتجها بحلول عام2021.

وتسهم التقنيات الجديدة في تعزيز ثقة السائقين من خلال مجموعة من الحلول الداعمة للسائقين، التي تضمن لهم تجارب قيادة هادئة ومرنة وآمنة مع إمكانات تحكّم شاملة.

وعلى صعيد التنافس بين الموديلات الجديدة فقد أزاحت الصانعة الكورية كيا الستار عن سيارتها سورينتو 2021 وقالت كيا إن سورينتو 2021 هي أكثر سيارة متطورة تقنياً في تاريخ العلامة الكورية.

تقنيات جديدة

وكشفت شركة «جي إم سي» عن الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي «يوكن»، وذلك كونه طرازاً خاصاً بعام 2021، وتضمنت التقنيات المتقدمة التي حصلت عليها «AT4» كلاً من نظام اختيار السحب الذي يعمل عند اختيار نمط القيادة على الطرق الوعرة، بجانب تزويد السيارة بنظام التحكم على المنحدرات.

وتتميز سيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة كلياً، من خلال إدراج تقنيات جديدة حصرية هي الأولى من نوعها في صناعة السيارات، بما في ذلك شاشة OLED منحنية، وأول نظام صوتي من نوع AKG وتقنية سوبر كروز الرائدة من كاديلاك، فهي تتمتع بحضور جريء وبتكنولوجيا حصرية، وتتضمن إسكاليد الجديدة العديد من الميزات المتطورة الأخرى التي تساعد في تعزيز الرؤية، بما في ذلك نظام ملاحة بتقنية الواقع المعزز ونظام الرؤية المحيطية، كميزة قياسية، يستخدم أربع كاميرات خارجية لتوفير رؤية تشبه رؤية محيطية للسيارة بدقة 2 ميجابكسل.