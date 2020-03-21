الإطارات.. قوة لاستدامة النقل

المصدر: دبي - البيان

يتطلب تحسين أداء وجودة النقل تطبيق سلسلة من الإجراءات الضامنة للارتقاء بمستوى المواصلات العامة، والحد من الاختناقات المرورية، مع تقليل حوادث السير وتسهيل الوصول المباشر إلى كافة الوجهات المستهدفة. وتتزايد الحاجة الملحة حالياً لتبني مفهوم الاستدامة كدعامة متينة لتطوير قطاع النقل والمواصلات، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

وتشكلُ استدامة النقل والمواصلات ركناً أساسياً في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن حماية البيئة من خلال ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ومواجهة ظاهرة التغير المناخي. وتلعبُ صناعة الإطارات دوراً محورياً في تحقيق الغاية الجوهرية من الاستدامة، لاسيّما مع الجهود المتواصلة لإرساء الابتكاروتطوير البنية التحتية التي تدعم مسار الاستدامة ضمن التنقل.

وأكد ستيفانو سانشيني، مدير عام شركة «بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا»، أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، باعتبارها السبيل الأمثل لتطوير قطاع النقل والمواصلات وجعله أكثر أماناً واستدامةً، وقال: «إنَّ المعطيات الراهنة تحتّم تظافر الجهود العالمية في سبيل تحقيق التطلعات الطموحة في تأسيس مُجتمعٍ مُستدام وآمن ومزدهر للجميع». وفي خطوة متقدمة على درب الالتزام بمتطلبات الاستدامة، قامت «بريجستون»، بتبنّي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.