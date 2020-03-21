«الإمارات للسيارات» تحصد جائزة

حصدت شركة الإمارات للسيارات - المركبات التجارية، الموزِّع المُعتمَد لمركبات مرسيدس-بنز التجارية في إمارة أبوظبي وعضو في مجموعة الفهيم، جائزة الإنجاز المتميز في مؤتمر دايملر للمركبات التجارية، وذلك نظراً لما تتمتَّع به من قدرات ابتكارية وأداء استثنائي وتميُّز في العمل، وبفضل ريادتها للسوق في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تطبيقها لمفاهيم فريدة من نوعها لتعزيز تجارب العملاء وولائهم للعلامة التجارية.

وصرَّح بلال الربعي – مدير عام شركة الإمارات للسيارات - المركبات التجارية، قائلاً: «نسعى دائماً لتحقيق الأفضل وتقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء، ولا شك أن هذا القطاع يُحقِّق النمو بفضل المستخدمين الذين يتمتَّعون بوعي بيئي ويسعون إلى تخفيض البصمة الكربونية (انبعاثات الغازات الدفيئة).