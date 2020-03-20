رئيس جديد لـ«هيونداي موتور»

المصدر: (سيئول - د ب أ)

وافق مجلس مديري شركة «هيونداي موتور» على تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً للمجلس.

وأعلنت الشركة موافقة مجلس مديريها على تعيين شونج إيوسون (49 عاماً) نائب رئيس مجلس الإدارة حالياً رئيساً لمجلس إدارة المجموعة، ولتعزيز «مسؤولية الإدارة»، في ظل تزايد حالة الغموض والمنافسة الضارية، التي تشهدها صناعة السيارات في العالم.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن مسؤول في «هيونداي» القول: إن القرار يستهدف التغلب بطريقة فعالة وسريعة على المخاوف من احتمالات حدوث ركود اقتصادي والتحولات السريعة، التي تشهدها صناعة وسائل النقل.