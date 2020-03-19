«بي إم دبليو» تغلق مصانع حتى 19 أبريل

المصدر: (فرانكفورت - أ.ف.ب)

قررت مجموعة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات إغلاق مصانعها في أوروبا وجنوب أفريقيا، أي ما يساوي نصف قدراتها الإنتاجية، حتى 19 من أبريل بسبب وباء كورونا المستجد، وفق ما أعلن رئيسها أوليفر تسيبسي أمس.

وتتوقع المجموعة أن يكون لذلك تأثير «كبير» على نتائج أدائها للعام 2020 و«تراجع كبير» لأرباحها قبل اقتطاع الضرائب في حين كانت تقديراتها السابقة تشير إلى زيادة كبيرة هذه السنة.

وقال تسيبسي في مؤتمره الصحافي السنوي الذي تحدث خلاله بالتفصيل عن نتائج أداء المجموعة في 2019 التي نشرت الأسبوع الماضي «اعتباراً من اليوم سنغلق المصانع الأوروبية ومصنعنا في روسلين» بالقرب من بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

وأضاف أن «توقف الإنتاج مقرر حتى 19 أبريل».من جهته، أوضح المدير المالي نيكولاس بيتر أن «الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا سيكون لها تأثير كبير» على نتائج أداء العام 2020.