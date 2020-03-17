«فولكسفاجن» توقف الإنتاج في أوروبا

المصدر: (فرانكفورت - رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن أمس إن المجموعة ستوقف الإنتاج هذا الأسبوع في مصانع بإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا، وتستعد لإغلاق بقية مصانعها في أنحاء أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية، التي تمتلك علامات أودي وبنتلي وبوجاتي ودوكاتي ولامبورجيني وبورشه وسيات وسكودا، وخلص مجلس بفولكسفاجن إلى أنه يستحيل على العمال بمصانعها الحفاظ على مسافة آمنة عن بعضهم البعض لمنع العدوى، وأوصى بوقف للإنتاج من يوم الجمعة.

وقالت مجموعة فولكسفاجن أيضاً إن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله ارتفعت %22 إلى 16.9 مليار يورو (18.5 مليار دولار) بفضل مبيعات قوية للسيارات ذات هامش الربح الأعلى وهبوط تكاليف الديزل، لتخالف اتجاهاً نزولياً تعانيه الصناعة ويؤثر في شركات منافسة.