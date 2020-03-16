«فيات كرايسلر» تغلق مصانع بأوروبا

المصدر: (روما - د ب أ)

أفادت شركة «فيات كرايسلر» لصناعة السيارات، أمس، بأنها علقت مؤقتاً إنتاجها في معظم مصانعها الأوروبية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الشركة أنه سوف يتم تفعيل قرار التعليق ابتداءً من 27 مارس الجاري. وأوضحت الشركة أن قرار التعليق، سوف يؤثر في ستة مصانع في إيطاليا، وواحد في صربيا، وآخر في بولندا.

وقالت الشركة إن التعليق يمثل استكمالاً لتطبيق عدة إجراءات شاملة لمواجهة فيروس كورونا، ولتمكين الشركة من التعامل بصورة فعالة مع اضطراب الطلب.

وأوضحت الشركة أنه من بين هذه الإجراءات، تعزيز «التباعد الاجتماعي بين الموظفين»، و«زيادة أعمال التنظيف والتعقيم».