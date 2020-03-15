«فولفو» تستدعي 736 ألف سيارة

المصدر: (ستوكهولم - د ب أ)

أعلنت شركة «فولفو كارز» السويدية لصناعة السيارات، اعتزامها استدعاء حوالي 736 ألف سيارة، بسبب مشكلات في نظام الطوارئ الآلي في المكابح.

وقال ستيفان إلفستروم المتحدث باسم فولفو المملوكة لمستثمرين صينيين، في رسالة بريد إلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لا توجد تقارير عن حوادث وقعت بسبب هذه المشكلة.

وأضاف المتحدث أنه في ظروف محددة، وبخاصة في درجات الحرارة المرتفعة، لا يعمل نظام الطوارئ الآلي في المكابح بالطريقة المطلوبة، لكن نظام المكابح التقليدي لا يتأثر بهذا الخلل، حيث يمكن استخدام السيارات كالمعتاد، رغم وجود هذه المشكلة.

تشمل عملية الاستدعاء، الطرز «إكس.سي 40»، و«إس 60»، و«في60»، و«في 60 سي سي»، و«إكس.سي 60»، و«في 90»، و«في 90 سي.سي»، و«إكس.سي 90»، التي تم بيعها في عامي 2019 و2020.