«بوش» تفتتح أكبر متاجرها في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت شركة «بوش» للأجهزة المنزلية أكبر متاجرها بالمنطقة مؤخراً في الرياض. ويعرض متجر الرياض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأجهزة المنزلية.

وتشكل صالة العرض بمنطقة العليا مركزاً متكاملاً للحلول المنزلية، مع توفر مجموعة من المنتجات التي تتراوح بين أدوات الطهي والخبز، والغسالات، ومجففات الغسيل، وغسالات الصحون، والثلاجات، والمجمدات، وماكينات القهوة، وغلايات الماء، ومحامص الخبز، وآلات المطبخ، وإعداد الطعام، ومعدات الكوي، والمكانس الكهربائية، ومنتجات الراحة المنزلية. وتظهر العديد من هذه الأصناف في القائمة الطويلة للتقنيات الحائزة جوائز، والتي تميزت بها شركة بوش على مر السنين.

حضر الافتتاح توماس ألونسو، الرئيس التنفيذي لشركة BSH للأدوات المنزلية.

ولبوش شراكة مع شركة عبد اللطيف جميل، وقال هشام حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل: إن «منتجات بوش هي «تقنية للحياة»، بهدف جعل الحياة أسهل بشكل ملحوظ وأكثر صحة وتوازناً. ونحن فخورون بأن نكون شركاء وموزعين حصريين لشركة لبوش في المملكة.