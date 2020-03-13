إطلاق «فيات 500» بالدفع الكهربائي

المصدر: دبي - البيان

تم أخيراً في ميلانو الكشف عن سيارة فيات 500 الجديدة، وهي أول سيارة بالدفع الكهربائي الكامل من مجموعة فيات كرايسلر للسيارات.

ومن أجل مستقبل سيارة 500، انطلقت علامة فيات من تصور جعل هذه السيارة على ما هي عليه اليوم. وينطبق الأمر بوضوح على الجيل الأول الذي زاد قدرة التنقل والحرية في ستينيات القرن الماضي. فقد شكلت سيارة 500 تغييراً جذرياً وأصبحت علامة محببة جداً منذ ظهورها للمرة الأولى قبل 63 عاماً. ومع الجيل الثاني الذي أطلق عام 2007، طرحت فيات 500 مفهوم التميّز مع عدم التكلّف في سيارات المدن.

ونظراً إلى أنه يُتوقع أن يصبح التنقل أكثر استدامة واتّصالاً وذاتية، عاد الجيل الثالث من فيات 500 إلى الواجهة من جديد، ومعه تصميم جميل ومتعة قيادة.

وكان المدى وزمن الشحن مسألتين أساسيتين. من هنا، تمنح بطاريات أيونات الليثيوم بطاقة 42 كيلوواط ساعة السيارة مدى يصل إلى 320 كيلومتراً في دورة الاختبار العالمي الموحد للسيارات الخفيفة.