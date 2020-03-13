«ماكلارين» تكشف عن «765 إل تي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة ماكلارين أتوموتيڤ أخيراً عن سيارة 765 إل تي الجديدة ضمن سلسلة سوبر سيريز والجيل الأحدث من طراز «لونج تيل» لتكون أخف وزناً وأكثر قوة وقدرة على تقديم مستويات أعلى من الأداء على الطرقات وحلبات السباق في آن معاً.

وباعتبارها تمثل النسخة الأكثر جاذبية وتقدماً من الناحية الديناميكية بين سيارات LT من ماكلارين، تكتب سيارة 765LT فصلاً جديداً في تاريخ نموذج لونج تيل الذي بدأ مع سيارة السباق إف 1 جي تي آر في تسعينات القرن الماضي وشهد إطلاق العلامة 4 طرازات للقيادة على الطرقات منذ 2015.

وعملت ماكلارين على تعزيز مستويات التفاعل مع السائق والخصائص الديناميكية المعدة لحلبات السباق إلى جانب تقليص الوزن إلى حدوده الدنيا وزيادة القوة. كما التزمت العلامة بالوعد الذي قطعته بأن يكون إنتاج طرازات LT محدوداً ضمن عدد قليل، مع توفير 765 سيارة فقط، تحمل كل منها رقماً يميزها لتلبية طلبات العملاء .