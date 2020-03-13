«جيميرا» سيارة هجينة بسرعة 400 كيلومتر

المصدر: (استوكهولم - د ب أ)

طورت شركة السيارات باهظة الثمن فائقة القوة محدودة العدد السويدية «كوينجسيج» سيارة جديدة من فئة السيارات ذات الأربعة مقاعد بمحرك هجين بقوة 1700 حصان.

وبحسب موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات، فإن كل شيء في السيارة الجديدة جيميرا الجديدة مثير. فجسم السيارة مصنوع من ألياف الكربون والمحرك الذي يعمل بالبنزين سعة لترين ويتكون من ثلاث أسطوانات بقوة 600 حصان إلى جانب 3 محركات كهربائية، اثنان منهما يجران العجلات الخلفية، والثالث يجر العجلات الأمامية، وتصل قوة المحركات الثلاثة معاً إلى 1100 حصان.

وقالت شركة كوينجسيج إن السيارة تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية بعد انطلاقها، وتصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 400 كيلومتر في الساعة. وقالت إنها تعتزم إنتاج 300 نسخة فقط من هذه السيارة، في حين لم تكشف عن سعر بيعها الذي سيزيد على مليون دولار في أغلب الأحوال.