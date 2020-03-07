«الحبتور» تطلق «أوتلاندر» الهجينة على المنصة الخضراء

المصدر: دبي - البيان

عرضت «الحبتور للسيارات»، بصفتها الموزع الحصري لشركة «ميتسوبيشي موتورز» في الإمارات، على المنصة الخضراء سيارة «أوتلاندر PHEV » الهجينة.

وسيتم عرض السيارة الحاصلة على العديد من الجوائز مع الشاحن المخصص لها في منصة الحبتور للسيارات الخضراء، كدليل على مدى تطورها وهندستها المتفوقة، وليحظى زوار صالة العرض والمنصة بفرصة للتعرف أكثر إلى أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مبيعاً في العالم.

تم إطلاق السيارة للمرة الأولى في المنطقة خلال فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات، لتكون أحد الحلول الفورية التي تدعم جهود الإمارات في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال سي في رافين. مدير عام المبيعات في الحبتور للسيارات: تمهد السيارة الطريق أمام عصر جديد من التنقل المستدام، فيما تشكل المنصة الخضراء على التزامنا بدعم رؤية حكومة الإمارات من أجل تكثيف الاعتماد على الطاقة النظيفة.