«كمارو» المتجددة.. قوة في التصميم والأداء

المصدر: دبي - البيان

واصلت «كمارو 2020» تعزيز مكانتها هذه لترتقي من حيث التصميم والأداء، حيث خضعت لعملية إعادة تصميم حديثة لتحافظ على لمسة من التجدد والعراقة في آن معاً.

وقالت فرح أمهز، رئيس العلامة التجارية لشفروليه في الشرق الأوسط: تعد كمارو واحدة من أكثر السيارات الرياضية تميّزاً على الطرقات اليوم، وقد نجحت في استقطاب معجبين جدد لأجيال طويلة. وعلى الرغم من أنها سيارة مذهلة من حيث الشكل، فإن تصميمها لم يكن فقط لأغراض جمالية بل أيضاً لتعزيز الأداء، وهذا شعار يعتمده كل واحد من مصممي كمارو. لقد عزز التوازن الأمثل بين التصميم الجريء وتجربة القيادة الاستثنائية مكانة كمارو المرموقة بين أشهر سيارات الأداء، وكمارو 2020 ليست استثناءً لهذا التميز.