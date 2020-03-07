«باليسايد 2020».. رهان «الماجد» على العملاء

المصدر: دبي - البيان

حازت «هيونداي باليسايد 2020» والتي أطلقتها مؤسسة جمعة الماجد، الموزع الحصري لسيارات هيونداي في دولة الإمارات، على رضا عشاق السيارات، حيث وجدوا الطراز الجديد مختلفاً كلياً وراهنت عليه الشركة المصنعة للاستحواذ على حصة كبيرة من خيارات العملاء في الدولة.

وأثبتت تجربة قيادة السيارة أداءً مختلفاً كلياً وقوياً للغاية، حيث يوفر نظام الدفع الرباعي الاختياري باسم HTRAC عدة أنماط قيادة هي العادي، الرياضي، الذكي، إضافة لوضع الثلوج الذي يحسن من معدل احتكاك العجلات لزيادة التحكم في الأراضي الزلقة عبر توزيع العزم الأمامي والخلفي مع التحكم في مستوى الانزلاق لليسار أو اليمين، إضافة لوجود معامل إغلاق رباعي.

وجاءت السيارة الجديدة بطول يبلغ 4.98 أمتار وعرض يبلغ 1.97 متر وارتفاع يبلغ 1.75 متر، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.9 متر. وهي أكبر من شقيقتها سانتافي XL بشكل واضح وحرصت هيونداي على التفريق بينهما في الحجم لتحافظ على المنافسة في فئات مختلفة.

وتتميز «باليسايد» من الداخل بمساحة كبيرة والمقاعد الـ 8 التي تكفي جميع أفراد العائلة، وتفوقت هيونداي في تصميم لوح القيادة وفتحات التكييف بشكل جميل، ولكن تبدو منطقة ناقل الحركة معقدة قليلاً بالكثير من أزرار التحكم بداخلها، كما تأتي باليسايد بشاشة رقمية للعدادات ومعلومات القيادة وأخرى بمقاس 10.25 إنشات للنظام الترفيهي إضافة إلى 7 فتحات USB و16 حاملاً للأكواب لراحة تامة لجميع أفراد العائلة.

وتأتي «باليسايد» بمحرك V6 بسعة 3.8 لترات ينتج قوة تبلغ 291 حصاناً و355 نيوتن-متر من عزم الدوران. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى الإطارات الخلفية أو الإطارات الأربعة، حيث تتوافر «باليسايد» بفئتين مختلفتين لنوع القيادة.

وجاء إطلاق هيونداي سيارتها الجديدة «باليسايد 2020» لمواجهة فورد اكسبلورر، وشيفروليه ترافيرس، وهوندا بايلوت والعديد من سيارات SUV ذات الـ 3 صفوف من المقاعد، وجاء تصميم «باليسايد» مفاجئاً، حيث تتميز عن باقي سيارات الشركة بشكل كبير عبر تصميم حديث يظهر في المقدمة بالمصابيح المنفصلة والشبك الكبير وفي المقدمة تظهر المصابيح الممتدة من الأطراف.

وتأتي باليسايد مع شبك أمامي تتكامل معه مصابيح LED الأمامية والنهارية، إضافة لوجود شارات انعطافات بالمرايا الجانبية كي يتسق التصميم مع موديلات هيونداي الأخرى مثل كونا وسنتافي، مع ديناميكية هوائية عالية بفضل انحناء العمود الأمامي والجناح الخلفي ومنطقة التبريد الأمامية الكبيرة.