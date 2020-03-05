«رولز رويس» مطليّة بالذهب «تاكسي» في الهند

المصدر: دبي- وائل الخطيب

رولز رويس تُستخدم «تاكسي»؟ نعم هذا صحيح، فقد ظهرت الأسبوع الماضي مقاطع فيديو وصور لسيارة من نوع رولز رويس فانتوم مطلية بالذهب على أنها سيارة أجرة في ولاية كيرالا الهندية، تم نشرها على نطاق واسع في كل من «تويتر» و«واتس أب» وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر وسم لأحد مستخدمي «تويتر» مرفق بصورة السيارة الذهبية الفخمة وهي تحمل لوحة أرقام صفراء محملة على شاحنة، مدوناً نعم «هذا حقيقي».

ووفق صحيفة «آسيا وورلد» التي نشرت الخبر، فإن السيارة ستستخدم على ما يبدو، كسيارة أجرة من قبل رجل الأعمال بوبي شيمانور من مدينة كيرالا. وهو أيضاً صاحب منتجعات أكسجين في الولاية نفسها، وستتولى نقل وتوصيل الأشخاص الذين يمكنهم الإقامة في المنتجع لمدة يومين فقط بمبلغ 25000 روبية ما يعادل (1.253 درهم).