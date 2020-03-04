«فورد رينجر» تجوب الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

انطلقت أمس في الإمارات الحلقة الثانية من سلسلة «أروع دروب القيادة» التي تستعرض الجمال الطبيعي المذهل للجبال الوعرة والصحراء المفتوحة في دولة الإمارات، وتتيح للمشاهدين لمحة عن أجوائها النابضة بالحياة، بجولة في «فورد رينجر».

ويرافق مسار الجولة المشاهدين في رحلة تنطلق من سواحل الخليج العربي إلى شواطئ المحيط الهندي، مروراً بصحراء إمارة الشارقة والتضاريس الجبلية في إمارة الفجيرة، مستكشفين بذلك عدداً من الوجهات الرائعة غير المعروفة على نطاق واسع.

وتهدف سلسلة الفيديو الجديدة إلى تسليط الضوء على إمكانات شاحنة فورد رينجر وقدرتها على الاستكشاف. ومع نظام الدفع بجميع العجلات حسب الطلب، ومحركات البنزين والديزل بشاحن توربيني، وسعة صندوقها والراحة القصوى والأناقة المميزة المتوفرة في مقصورتها، تعتبر رينجر خياراً مفضلاً للقيادة على الطرقات الوعرة الكثيرة في المنطقة.