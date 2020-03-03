«جاكوار» تبني مركزاً لقطع الغيار في دبي

المصدر: دبي - البيان

تبدأ «جاكوار لاند روڤر» خلال الربع الأول من 2020 بناء مركز جديد لتوزيع قطع الغيار لخدمة عملائها في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ومن المخطط أن يبدأ المركز الجديد بالعمل في الربع الأول من 2021، ليمكّن الشركة من تلبية النمو المتوقع في الطلب على قطع الغيار والإكسسوارات في العقد المقبل وما بعده، والذي سيرتفع بالتوازي مع ارتفاع عدد سيارات الشركة المباعة في المنطقة، ويقع مركز التوزيع الجديد في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي.

وتقوم «جاكوار لاند روڤر» بتشغيل مركز إقليمي لتوزيع قطع ما بعد البيع في جبل علي في دبي منذ عام 2014، ويوفّر هذا المركز القطع الأصلية لتسعة أسواق في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ولكن برزت الحاجة مؤخراً لتوسيع عملياته.

وستتسلم المنشأة الجديدة تدريجياً عمليات هذا المركز في نوفمبر 2020، بما يضمن حصول أصغر قدر ممكن من الانقطاع بالنسبة للعملاء.

30 ألف متر

ويوفر المشروع مساحة تخزين تبلغ 19 ألف متر مربع، مع إمكانية توسيعه إلى 30 ألف متر مربع في المستقبل، وتتيح هذه المساحة الإضافية للشركة أن تخزّن وتوزع ما يقارب 32 ألف قطعة مختلفة، بما في ذلك البضائع التي تحمل علاماتها التجارية الفاخرة.

وستكون المنشأة الجديدة مسؤولة عن مهام الاستيراد والتخزين والتجهيز والتوزيع، لتزيد من سلاسة تدفق القطع إلى الوكلاء في مختلف أنحاء المنطقة، وبالتالي تحسين خدمة العملاء.

وقال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة «جاكوار لاند روڤر» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «هذا المشروع عنصر رئيس من توسعنا الإقليمي، وهذه المنشأة الجديدة ستضمن أن يحصل وكلاؤنا ومن خلفهم عملاؤنا دائماً على استجابة سريعة وفعالة، مهما كانت السيارة التي يملكونها».

من جانبه، قال بول لين، مدير خدمة العملاء في «جاكوار لاند روڤر» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «تتوافر كامل قطع وإكسسوارات جاكوار ولاند روڤر من خلال موزعينا في 9 أسواق في المنطقة، وتوفيرها يعد عملية ضخمة.

سنصبح مجهزين بشكل أفضل للقيام بهذه العملية مع القدرة الاستيعابية الأكبر للمنشأة، والتي ستعزز من التزامنا بالعملاء من خلال توفير القطع الأصلية بشكل أسرع».