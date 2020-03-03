«مازيراتي» رياضية جديدة باسم MC20

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «مازيراتي» عن إطلاق اسم MC20 على سيارتها الرياضية الجديدة المرتقبة، والتي جرى تطويرها في «مختبر مازيراتي للابتكار» وسيتم تصنيعها في مصنع العلامة التاريخي «فيالي تشيرو مينوتي»، ليتم عرضها أول مرة عالمياً في مدينة مودينا مع نهاية شهر مايو.

وتتميز سيارة MC20 بخصائصها الرياضية الفائقة، ويشير الرمز MC إلى Maserati Corse، وأما الرقم 20 فهو يرمز لعام 2020 الذي يسطر بداية مرحلة جديدة في تاريخ علامة «مازيراتي» العريق. ودخلت «مازيراتي» عالم السباقات مع سيارة «تيبو 26»، ويشير الرقم إلى تاريخ صنعها. وبالمثل، ستكون سيارة MC20 أول سيارة تُصنع خلال الحقبة الجديدة لمصنع «مازيراتي» في مودينا، والتي بدأت مع انطلاقة عام 2020.

وتمثل السيارة الجديدة تطوراً طبيعياً لسيارة «أم سي 12» التي عادت بها «مازيراتي» إلى مضمار السباق في عام 2004 بعد 37 عاماً من الغياب، وحققت معها نجاحاً باهراً بفوزها في 22 سباقاً و14 لقباً في بطولات الصانعين والسائقين والفرق.