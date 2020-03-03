انخفاض مبيعات «هيونداي موتور» 13 %

المصدر: (سيؤول - رويترز)

قالت «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية، أمس، إن مبيعاتها انخفضت 13 % على أساس سنوي، إلى 275 ألفاً و44 سيارة عالمياً في فبراير، وسط تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى تعطل إمدادات المكونات من الصين.

وتحتل هيونداي مع كيا موتورز التابعة لها، المرتبة الخامسة عالمياً في صناعة السيارات. وهي أول شركة كبرى تعلن مبيعات فبراير، في ظل انتشار الفيروس، ما يظهر للمستثمرين تأثيره المحتمل في الصناعة.

ويوم الجمعة، أغلقت هيونداي مصنعاً في كوريا الجنوبية، بعد أن تأكدت إصابة عامل بالفيروس، ما أثر في إنتاج طرز شهيرة، مثل باليساد. وقال متحدث باسم المصنع، إنه جرى استئناف العمل به.

وتسبب الفيروس في وفاة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، واضطراب الأسواق المالية العالمية، في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون وصانعو السياسات، لضربة شديدة للنمو العالمي.