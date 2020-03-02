«الطاير للسيارات» تحصد 5 جوائز من «فيراري الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات «فيراري» في الإمارات 5 جوائز متميزة لعام 2019 بما فيها الجائزة المرموقة «أفضل مستورد لسيارات فيراري»، وذلك خلال الاجتماع الإقليمي السنوي للمستوردين في الشرق الأوسط.

تتضمن الجوائز الأخرى التي حازت عليها الشركة خلال الاجتماع: جائزة «أفضل صالة عرض لفيراري»، وجائزة «أفضل مدير خدمات» والتي كانت من نصيب سامي محمود من شركة «بريميير موتورز» في أبوظبي، وجائزة «أفضل فني» والتي كانت من نصيب شاهناواز شاه، بالإضافة إلى جائزة «أفضل تنفيذي مبيعات» والتي ذهبت إلى سيباستيان روزنر.

وقال أشوك خانا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: «يعتبر هذا إنجازاً مذهلاً لفريق عمل فيراري، حيث أصبح أول لاعب في المنطقة يفوز بخمس جوائز من أصل هذه الجوائز الثماني المرموقة. ونسعى باستمرار لتحقيق التطور والتقدم في جميع مجالات عملياتنا التشغيلية».