42% انخفاض مبيعات «ماهيندرا اند ماهيندرا»

المصدر: (نيودلهي - د ب أ)

أعلنت شركة «ماهيندرا اند ماهيندرا» الهندية لصناعة السيارات انخفاض مبيعاتها خلال الشهر الماضي. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المبيعات تراجعت بنسبة 42% خلال شهر فبراير.

وبلغت المبيعات خلال الشهر الماضي 32476 سيارة، مقارنة بـ56005 سيارات خلال نفس الشهر من عام 2019. وقال فيجاي رام ناكرا، رئيس قسم المبيعات والتسويق بالشركة: مع دخول شهر مارس، نتوقع استمرار التحديات التي تواجهنا بشأن الحصول على قطع الغيار لبضعة أسابيع أخرى، قبل أن يعود الوضع لطبيعته.

كما أعلنت شركة «ماروتي سوزوكي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، عن تراجع مبيعاتها بنسبة 1.1% خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 147110 سيارات. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إن الشركة باعت 134150 سيارة في السوق المحلي وصدرت نحو 10261 سيارة للخارج. وأوضحت الشركة تراجع مبيعاتها خلال الفترة من أبريل الماضي حتى فبراير الماضي بنسبة 13.2% لتصل إلى 1.5 مليون سيارة.