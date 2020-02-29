«هيونداي» توقف الإنتاج بمصنع سيارات بعد إصابة عامل بالفيروس

المصدر: سيئول - (د ب أ)

أوقف مصنع تابع لشركة هيونداي موتور في كوريا الجنوبية عملياته بعد التأكد من إصابة عامل بفيروس كورونا القاتل، فيما يعتبر أحدث ضربة يتسبب بها تفشي المرض لصناع السيارات. وتوقفت الشركة عن الإنتاج في مصنع لتجميع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بما في ذلك طرز «جيه في 80» و«باليسايد» أمس.

وقالت شركة هيونداي في بيان، إنها تقوم بتطهير المنشأة في أولسان في جنوب شرق البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ. وقالت الشركة إنها «قامت أيضاً بوضع الزملاء الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصاب في الحجر الصحي الذاتي واتخذت خطوات لفحصهم». وقالت الشركة «تعد صحة وسلامة موظفينا ذات أهمية قصوى لشركة هيونداي موتور، وسوف نتخذ جميع التدابير الممكنة».